Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması sevincini sosyal medyadan paylaşmasının ardından hakaret içerikli yorumlarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık Mehmet Fatih Kaplan bugün "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakim karşısına çıktı.
DHA'nın haberine göre, İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Fatih Kaplan Silivri 1 Nolu Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı ise davaya katılmak istediklerini bildiren dilekçe sundu.
SAVUNMASINI YAPTI
Kimlik sorgusunda işsiz olduğunu söyleyen sanık Kaplan, avukat talebinde bulunmadan savunma yaptı. Uzunca bir süre polislik sınavı için çalıştığını söyleyen sanık Mehmet Fatih Kaplan, "Sınavda başarısız olduğumu öğrenince vermiş olduğum emeğin karşılığını alamadığım için bunalıma düştüm ve Twitter üzerinden birtakım paylaşımlar yaptım. Amacım sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek değildi.
Bu paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Yaşadıklarımdan bir hayat dersi aldığımı söyleyebilirim. İnsan haklarına saygılı bir birey olacağım" dedi. Sanığın Tokat 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 2015 yılında kesinleşen bir cezası olduğu ve cezasının ertelendiği de tutanağa geçti. Duruşma savcısı, sanığın 29 Mayıs ve 16 Haziran tarihlerindeki sosyal medya paylaşımları nedeniyle "Zincirleme şekilde Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan cezalandırılmasını ve suçunun vasfı dolayısıyla tutukluluk halinin devamını istedi.
1 YIL 9 AY HAPİS CEZASI
Son sözü sorulan sanık Kaplan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan özür diliyorum, çok pişmanım" dedi. Mahkeme, sanık Kaplan hakkında "Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçundan 1 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası verdi. Tutuklulukta geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilen Kaplan hakkında yurtdışına çıkış ve ev hapsi kararı verildi.
DAVANIN GEÇMİŞİ
Berat Albayrak, eşi Esra Albayrak'ın doğum yapması sevincini sosyal medyadan paylaşmasının ardından hakaret içerikli yorumlarda bulunan Mehmet Fatih Kaplan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen soruşturma başlatılmıştı. Sanık Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik de hakaret içerikli paylaşımları olduğu tespit edilince hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı.
Albayrak ve ailesine yönelik saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, Kaplan'ın, "Kamu görevlisine hakaret" suçundan cezalandırılması istendi. Savcılık, Kaplan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımları ile ilgili hazırlanan iddianamede ise "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.
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