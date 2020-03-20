Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bakanlık bünyesindeki kurumlara 2 bin personel alınacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak; vergi müfettiş yardımcısı, gelir uzman yardımcısı, Defterdarlık uzman yardımcısı ve avukat alımı yapılacağını duyurdu.

Bakan Albayrak, "Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz." ifadelerini kullandı

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