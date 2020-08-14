SON DAKİKA!

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Bakan Albayrak twitter hesabından yaptığı paylaşımda ''Ekonomide milli bağımsızlığın bir bedeli var. Bizim ecdadımız bu bedeli canı pahasına sayısız kere ödedi. Sıra bizde! Biz bugün bağımsızlık mücadelesinde taşın altına elimizi değil, yüreğimizi koyuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.'' yazdı.

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