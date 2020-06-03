HABERTURK.COM

Kamu bankaları ve 10 büyük bankanın genel müdürleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geliyor. Habertürk TV'nin haberine göre toplantı biraz sonra Ankara'da yapılacak.

Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası pazartesi günü uygun koşullu 4 yeni kredi paketini devreye aldıklarını duyurmuştu. Paketler taşıt, konut, tatil ve sosyal destek kredilerini içeriyor.

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