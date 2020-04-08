Bakan Albayrak: 70 yıllık hayal gerçeğe dönüşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından Akkuyu NGS inşaatı ile ilgili açıklama yaptı

Bakan Albayrak, "Büyük hayallerimiz, tamamlanacak hikayelerimiz, milletimize sözlerimiz var. 70 yıllık stratejik nükleer hayalimiz gerçeğe dönüşüyor. Akkuyu NGS inşaatı atom çekirdeği üzerinde yükseliyor. Bugünleri atlatacağız. Büyük ve Güçlü Türkiye idealine emin adımlarla yürüyeceğiz." dedi

https://twitter.com/BeratAlbayrak/status/1247829218542653440?s=20

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