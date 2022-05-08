Bakan Akar ve komutanlar sınır hattında

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Son dakika... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hatay'da sınır hattında Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.

Sınırda kaçak geçiş ve düzensiz göç konusunda çok ciddi bir mücadele verildiğini kaydeden Bakan Akar, "Bu çalışmalara rağmen farklı fotoğraflarla algı operasyonu yapılıyor." dedi.

"Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar hudutlarımız kontrol altında" diyen Bakan Akar, "Sınır güvenliği noktasında da dünya standartlarının üzerindeyiz" ifadelerini kullandı.

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Açıklamalarında, "TSK olarak Cumhuriyet tarihimizin en yoğun günlerini yaşıyoruz" diyen Bakan Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap noktasında giriş ve çıkışların engellenmesini amaçlıyoruz. Şu ana kadar görülen olarak 73 terörist etkisiz hale getirildi. Tek hedefimiz teröristler. Kürtler bizim kardeşimiz. Şehitliklerde beraber yatıyoruz." dedi.

GÖÇMENLERİN DÖNÜŞÜ KONUSU

Türkiye'deki sığınmacı sayısının 3 milyon 600 binlere düştüğünü söyleyen Bakan Akar, "Göçmen konusu siyasi bir tartışma konusu olmamalı. Bizler Türkiye'ye yakışanı yapıyoruz. Normalleşme çalışmalarımız var. Bu süreçte TSK olarak üzerimize düşen her görevi yerine getireceğiz" şeklinde konuştu.

SINIRDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile hudut güvenliğine yönelik inceleme ve denetlemelerde bulunmak üzere Hatay'a geldi.

Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan sınırın sıfır noktasına hareket etti.

Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu'na gelen Akar, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu'dan hudut tekmili aldı.

Hudut Karakol Komutanı'na Türk bayrağını öperek emanet eden Akar, daha sonra tedbirlere ilişkin brifing aldı, gözetleme kulesine çıkarak hududu inceledi. Akar ve beraberindeki komutanların hudut hattındaki inceleme ve denetlemeleri devam ediyor.