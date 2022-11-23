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Son dakika haberi Bakan Akar duyurdu! Pençe Kılıç'ta 254 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanı Akar, Pençe-Kılıç Harekatı ile ilgili, "Şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu

Giriş: 23.11.2022 - 10:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar duyurdu! Pençe Kılıç'ta 254 terörist etkisiz
AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Pençe-Kılıç Harekatı, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışlarıyla devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Akar, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçesinin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesinin tamamlanmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Merkezi'ne geçti.

Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, sahadaki son duruma ilişkin brifing aldı ve talimatlar verdi.

Son dönemin en büyük, kapsamlı ve etkili hava harekatı ile başlayan Pençe-Kılıç Harekatı'nın başarıyla devam ettiğini belirten Akar, "Harekat, hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma atışları ile devam ediyor. Harekatta şu ana kadar 471 hedef ateş altına alındı, 254 terörist etkisiz hale getirildi." diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin operasyonlarının ardından teröristlerin iyice köşeye sıkıştığına dikkati çeken Akar, "Teröristler alçakça sivil hedeflere saldırdılar. Bunları bir an önce susturacağız. Benzerini geçmişte Kilis'te, Hatay'da, Reyhanlı'da yaşadık. Ne zaman hudutların ötesini temizledik, bu konuda bir noktaya geldik." ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki her başarılı operasyonunun ardından olduğu gibi yine terör örgütü ile onun yurt içi ve dışındaki destekçilerinin, fitne-fesat odaklarının dezenformasyon yapmaya çalıştığına işaret eden Akar, şunları kaydetti:

"İftirayla fitneyle fesatla Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörle mücadeledeki başarısını gölgelemeye çalışıyorlar. Tekrar ifade ediyorum ki TSK'nın tek hedefi teröristler ve teröristlere ait yapılardır. Bizim herhangi bir etnik, dinsel, mezhepsel grupla, Kürt, Arap kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yok. Bizim tek hedefimiz var o da teröristler. Kim bunlar? PKK/YPG/PYD, DEAŞ kim varsa o. Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız."

Akar, teröristlerin adalete teslim olmaktan başka çarelerinin olmadığını sözlerine ekledi​​​​​​.

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