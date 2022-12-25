Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Son dakika: Bakan Akar'dan sınır hattında inceleme

Son dakika haberi Bakan Akar'dan sınır hattında inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Giriş: 25.12.2022 - 13:40 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bakan Akar'dan sınır hattında inceleme
İHA

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hatay’a gitti. Hatay Havalimanı’nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

Tören mangasını selamlamasının ardından Harekat Merkezi’ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar’ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmeleri devam ediyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Dur" ihtarına uymayan motosikletin çarptığı çocuk öldü
Ankara'da sele karşı 201 noktada çalışma
Ankara'da sele karşı 201 noktada çalışma
Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması
Putin'den Ukrayna'ya müzakere suçlaması
Selçuklu'nun
Selçuklu'nun "Atık Kumbaram" projesine ödül

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.