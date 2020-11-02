Bakan Akar'dan hasar tespiti hakkında açıklama!

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde TSK komuta kademesi ile 6.6 büyüklüğündeki depremin vurduğu İzmir'e geldi.

AA'da yer alan habere göre, Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile Milli Savunma Üniversitesi'ndeki "2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı ve Harp Enstitüleri Açılış Töreni"nin ardından, depremin meydana geldiği İzmir'e geçti.

İzmir AFAD Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Akar ve beraberindekiler, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Akar burada yaptığı açıklamada, "Silahlı kuvvetlerimizde hasar tespitleri yaptık. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerimizde can kaybı ve ciddi hasar yok" dedi.