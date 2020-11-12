Bakan Akar'dan flaş 'Rus heyeti' açıklaması!

AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'daki anlaşmayla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Akar, "Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre, yarın Rusya'dan bir heyet geleceğini de açıklayan Bakan Akar, "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet geliyor. Taktik ve teknik olarak, kim nerede duracak, kim ne yapacak bunlar konuşulacak" dedi.