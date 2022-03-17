Bakan Akar açıkladı! Komutanların testleri pozitif çıktı

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 3 kuvvet komutanının koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bakan Akar açıklamasında, "Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlarımızın değişik tarihlerde yaptırdıkları covid testleri pozitif çıkmıştır. Komutanlarımız hastalığı hafif semptomlarla geçirmekte olup görevlerini uzaktan yerine getirmektedirler." ifadelerini kullandı.

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