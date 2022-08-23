Bakan Akar ABD'li mevkidaşıyla görüştü

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 23 Ağustos 2022 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO, ikili ve bölgesel konular ele alındı. Bakan Akar ve Bakan Austin; Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu" denildi.

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