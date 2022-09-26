Bakan Akar'dan terörle mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanı Akar, "24 Temmuz 2015´ten bugüne kadar 36 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yıl ise Ocak ayından itibaren Suriye ve Irak´ın kuzeyinde 2 bin 874 terörist etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında 397 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

Bakan Akar ayrıca, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin saygın ve seçkin konumu uluslararası dahil her platformda artarken, bu duruma dil uzatanlar var. Kimin tarafındalar, neyin tarafındalar gerçekten meçhul. Devlete, millete ve Türk Silahlı Kuvvetlerine dil uzatanları bizim kabul etmemiz mümkün değildir." ifadelerini kullandı.