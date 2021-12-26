Bahçeşehir Koleji: 102 - Semt77 Yalovaspor: 79

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik Salonu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Bahçeşehir Koleji: Dekker 19, Smith 16, Hall 4, Jones 4, Oğuz Savaş 15, Solomon 19, Berkay Candan 10, Kartal Özmızrak 8, Muhammed Mustafa Baygül 5, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz 2, Ali Yüceoral

Semt77 Yalovaspor: Lee 18, Rupnik 16, Mert Celep 10, Oğulcan Baykan 3, İlkan Karaman 8, Muhammed Doğan Şenli 20, İsmail Kerem Gülmez 2, Can Altıntığ 2, Williams

1. Periyot: 21-18

Devre: 49-38

3. Periyot: 86-58

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Bahçeşehir Koleji, konuk ettiği Semt77 Yalovaspor'u 102-79 yendi.

Bahçeşehir Koleji bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde ederken, Semt77 Yalovaspor ise 10. kez mağlup oldu.