Bahçeşehir Koleji: 104 - Pınar Karşıyaka: 99
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Zafer Yılmaz, Özlem Yalman, Tolga Edis
Bahçeşehir Koleji: Jones 19, Kartal Özmızrak 2, Smith 17, Dekker 10, Solomon 19, Hall 2, Muhammed Baygül 13, Oğuz Savaş 12, Berkay Candan 10, Erkan Yılmaz
Pınar Karşıyaka: Can Korkmaz 6, Taylor 13, M'Baye 25, Tyus, Colson 21, Berkan Durmaz 5, Burak Can Yıldızlı 11, Blackmon, Yunus Emre Sonsırma 9, Mahir Ağva 9
1. periyot: 23-17
Devre: 46-36
3. periyot: 63-60
Normal süre: 83-83
5 faulle çıkanlar: 42.24 Burak Can Yıldızlı (Pınar Karşıyaka)
Smith ve Solomon'un basketleriyle 4-0 öne geçen Bahçeşehir Koleji karşısında Can Kormaz, Taylor ve M'Baye ile sayı bulan İzmir temsilcisi, 5. dakikada 7-6 üstünlük yakaladı. Jones'un 10 sayıyla sürüklediği ev sahibi ekip, ilk çeyreği 23-17 üstün tamamladı.
Smith ve Oğuz Savaş'la 8-0'lık seri yakalayan ve 15. dakikayı 37-23 önde geçen Bahçeşehir Koleji, bu çeyrekte rakibinin farkı azaltmasına izin vermedi ve soyunma odasına 46-36'lık skorla gitti.
İkinci yarıya tempolu başlayan konuk takım, Colson, Berkan Durmaz ve Can Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle periyodun bitimine 2 dakika 45 saniye kala skoru 58-54 lehine çevirdi. Bu bölümde toparlanan ve rakibine sadece iki sayı şansı veren Bahçeşehir Koleji, Muhammed Baygül'ün üst üste bulduğu sayılarla son çeyreğe 63-60 üstün girdi.
35. dakikası 74-74 berabere geçilen maçta yakaladığı 6-0'lık seriyle bir kez daha öne geçen (75-80) Pınar Karşıyaka, bu üstünlüğünü koruyamadı ve bitime 12.8 saniye kala skora yeniden denge geldi: 83-83. Ev sahibi ekip, Solomon'a yapılan faul sonrasında son hücum şansını Smith ile değerlendiremeyince karşılaşmanın normal süresi 83-83 sona erdi.
Uzatmada ritmini bulan ev sahibi ekip, salondan 104-99 galip ayrıldı ve bu sezon 9. galibiyetini elde etti. Pınar Karşıyaka ise 6. mağlubiyetini yaşadı.
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