Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 89 - Bahçeşehir Koleji: 113

Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ali Şakacı, Erhan Gürsel

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 11, Upson 6, Emircan Koşut 14, Lucas 15, Serkan Menteşe, Lomazs 14, Hakan Yapar 11, Thomas Akyazılı 3, Sestina 15

Bahçeşehir Koleji: Jones 22, Hall 22, Kartal Özırmak 11, Muhammed Mustafa Baygül 2, Hadi Özdemir, Ahmet Safa Yılmaz, Smith 3, Dekker 23, Oğuz Savaş 12, Solomon 9, Berkay Candan 3, Erkan Yılmaz 6

1. Periyot: 20-29

Devre: 49-61

3. Periyot: 72-98