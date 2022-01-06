MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Turkovac aşısı oldu. Bahçeli, aşı olduğu anların fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Bahçeli yaptığı açıklamada, "Yerli ve milli üretimimiz Turkovac aşımı oldum. Sağlık Bakanlığımızın uyarılarını dikkate alarak, salgından en yakın zamanda kurtulacağımız ümidiyle tüm halkımızı Turkovac aşımızı olmaya davet ediyorum" dedi.