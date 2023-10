REKLAM advertisement1

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Filistin’in kurtulması için ne yapılması gerektiğine ilişkin, “İsrail’in aklını başına alması lazım. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulabilmesi lazım” dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partinin genel merkezinde, Siyaset ve Liderlik Okulu’nun 19. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni’ne katıldı. Siyaset ve Liderlik Okulu’nu gezerek bilgi alan Bahçeli, okulda öğretim göreceklerle bir araya gelerek sohbet etti.

Bahçeli, daha sonra burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazze ve İsrail arasındaki faaliyetlerden üzüntü duyduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Şu ana kadar 3 bine yakın Gazze’de yıkım olmuştur. 3 bini aşan bir sayıda evler oturulamaz hale gelmiştir. 700’ün üzerinde çocuğumuz Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Ayrıca 428 hanımefendi de Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Şu an Gazze, insanlık dışı bir muamele ile karşı karşıya bırakılmıştır. Su yok, elektrik yok. Her türlü imkanlardan mahrum bırakılmıştır. Dünya bu olayları da seyretmektedir. Bu seyri geçmişle mukayese ettiğimiz zaman, 927 yıldan bu yana başlatılmış bir Haçlı Seferi’nin yeni bir ruhu doğuyor. Bu dikkati çekici bir konudur. Dünya ülkelerinin büyük bir kısmı İsrail’i teşvik ediyor, tahrik ediyor, lobiler faaliyete geçiyor, basınlar onları destekliyor, öbür taraftan da birçok mazlum inim inim inliyor. Burada Türkiye yine tarihi şuuruyla hareket ederek bugünkü Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi’nin lideri konumundaki Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan meselenin üstüne ağırlıkla gidiyor ve çok yönlü bir dış politika, kurumlarıyla da ilişkiler içinde bir an evvel ateşkesin başarılması, huzurun ve barışın sağlanması için bütün ülkeleri davet ediyor. Bu faaliyetlerinde de önemli ölçüde destek bulmaya başlamıştır. Çünkü herkes, gerçeği görmüştür. İnsanlık dışı muamelenin farkına varmıştır. Böylelikle bir çıkış yolu ararken, buradaki Türkiye’nin öncülüğünü de hissederek buna çözüm yolu aramaya başlamıştır. Bu arada, üç uçak dolusu insani yardımı Mısır üzerinden Gazze’ye ulaştırma başarısını da elde etmiştir. Böylelikle yok olmaya yöneltilmiş bir topluluğun tekrar ayakta durmasını temin etmek için fedakarca bir gayretin içine girmiştir. MHP olarak Cumhurbaşkanımızın ve çalışma arkadaşlarının çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada, her türlü fedakarlığı yaparak, tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum. Türkiye yalnız değildir, Recep Tayyip Erdoğan yalnız değildir. Türkiye’nin etrafında önemli bir çember, barış ve huzur için oluşmaktadır. Küresel güçleri, emperyalist ruhun ortadan kaldırılması için dünyada da önemli bir uyanış başlamış olacaktır."

1947'Yİ İŞARET ETTİ

Filistin’in 1947’den bu yana İsrail’e kaybettiği toprakların haritasını kameralara gösteren Bahçeli, “Burada 1967 yılı esas alınarak, Doğu Kudüs başkent olmak üzere Filistin devletinin kurularak buradaki toplumun iki devletli bir yapıya kavuşmasını temin etmek gerekmektedir. Türkiye’nin bakış açısı budur, kararlılığı budur. Önce ateşkesi keselim, tahribatı önleyelim, oradaki çocuklarımızın defni dahi yapılamıyor. Oradaki ekmek sıkıntısı, elektrik sıkıntısı aldı başını gidiyor. Türkiye’de her gün bir sıkıntıdan bahsedenler buralarda sessiz kalıyor. Bu gerçeği bilerek hareket etmek lazım” dedi.

"TÜRKİYE'NİN İLİŞKİLERDE ÖNDERLİK YAPMASINI ARZULUYORUM"

Sadece İsrail, Filistin, Mısır, Ürdün, Suriye ve Lübnan’ın yer aldığı bir haritayı eline alarak konuşan Bahçeli, “Bu bölgede barışın, huzurun, istikrarın, güvenliğin sağlanabilmesi için ve 1947’den bu yana geçen 73 yıl içindeki olayları göz önüne alarak burada İsrail’in etrafında barış ve huzurun oluşması lazım. Bunun için benim düşüncem şudur: Mısır, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Filistin dahil olmak üzere barış, huzur, güvenlik, siyasi birliğinin kısa süre içinde tesisi yolunda faaliyet göstererek Türkiye’nin yine uluslararası ilişkilerde önderlik yapma düşüncesine sahip olmasını arzuluyorum. Başarılır, başarılmaz ama böyle bir samimiyetle bu barışı sağlayabilmenin yolu, buradaki komşu ülkelerin barış, huzur ve güvenlik içinde Filistin’e ve İsrail’e sahip çıkmasına bağlıdır. Onun için bu düşüncemi de sizinle paylaşmış oldum” diye konuştu.

Filistin’in kurtulması için ne yapılması gerektiğini değerlendiren MHP lideri Bahçeli, “İsrail’in aklını başına alması lazım. Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye’nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulabilmesi lazım. Sorun ne Türkiye’dedir ne dünyadadır. Amerika ile İsrail arasındadır. Sorunu çözecekse onlar çözecek” ifadelerini kullandı.