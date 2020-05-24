MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili tartışmalara ilişkin, "Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır." dedi.
Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı ve bakır ibrikle mezara su döktü.
Ziyaretin ardından AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Bahçeli, Türk milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti. Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tedavi görenlere şifa dileyen Bahçeli, üzüntülü bir Ramazan Bayramı geçirildiğini söyledi.
Türk milletinin, salgının bir an evvel ortadan kalkması için Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun talimatlarına uygun şekilde hareket ederek bu sürecin en zararsız şekilde geçirilmesini sağlama gayreti içinde olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Milletimizin bu hassasiyetine teşekkür ediyorum. İnşallah Cenabıallah çok kısa bir süre için bu salgından aziz milletimizi ve bütün insanlığı korumuş ve kurtarmış olur. Hüzünlüyüz ama gelecekle ilgili de umutluyuz." ifadelerini kullandı.
Bahçeli, "Partiler arası milletvekili transferi açıklamalarının ardından Siyasi Partiler Kanunu'nda değişiklik yapılabileceği yönünde açıklamanız olmuştu. Partinizin bu yönde bir çalışması var mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bu konuda bir görüşmeniz oldu mu?" sorusu üzerine şunları kaydetti:
"MHP, geçmişten bu yana, özellikle de 15 Temmuz, o acı gün, darbe gününden itibaren Türkiye’de demokrasinin normalleşmesi, kökleşmesi, millet olarak huzur ve güvene kavuşması ve siyasi hayatımıza saygınlık kazandırması amacıyla ortaya konmuş olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin devamını da mümkün kılacak bazı reformların yapılması gerektiği inancındadır. Bu düşüncelerimizi her defasında ifade ediyoruz. Son gelişmeleri dikkate aldığımız vakit anlaşılıyor ki bu reformlar acilen çıkartılmalıdır. Koronavirüs salgınından sonra, bayram sonrasında Meclisin açılması ve faaliyetlerini sürdürmesi halinde gündeme gelebilecektir. MHP, Siyasi Partiler Kanunu'nun gözden geçirilmesini ve öte yandan birçok ülkenin sosyal ve ekonomik meselelerini çözüme kavuşturacak tedbirlerin bir an evvel alınması için şu ana kadar yaptığı hazırlıkları gündeme getirmek suretiyle bugünkü Cumhur İttifakı çerçevesinde hükümetin önereceği tekliflere tam destek verecektir. İnşallah hayırlara vesile olur."
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