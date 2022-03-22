Bağcılar'da yangın faciası! 1 kişi hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, ilçede 3 katlı binanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA'da yer alan habere göre mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. İtfaiye ekipleri müdahale sırasında dairede bir erkeğe ait cansız bedenle karşılaştı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.