Olayda, Mudanya ilçesinde bir bağ evinde geçen cuma günü sahte içki içen 2 arkadaş, zehirlendi. Arkadaşlardan Y.G. hayatını kaybederken, Ö.Ö. (25) hastanede tedaviye alındı.

DHA'nın haberine göre, olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Mudanya Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, soruşturma başlattı. Jandarma ekipleri, 2 arkadaşın sahte içkiyi tekel bayinden satın aldığını belirledi.

Tekel bayine baskın düzenleyen ekipler, 11 litre etil alkol ve rakı yapımında kullanılan anason aroması ele geçirdi. İş yeri sahibi M.Y. gözaltına alındı.

Soruşturma sürerken, kentte 3 hafta önce 7 kişi sahte içkiden zehirlenerek, hayatını kaybetmiş, 5 kişi de hastane tedaviye alınmıştı. 5 şüpheli ise tutuklanmıştı.