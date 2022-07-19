Babel ülkesine döndü

Bonservisi elinde olan Hollandalı oyuncu, eski takımına döndü.

Ajax'tan yapılan açıklamada da 35 yaşındaki oyuncunun formunu korumak için çalıştığı kaydedildi.

Daha önce Ajax'ın formasını çeşitli dönemlerde giyen Babel, Hollanda ekibiyle çıktığı 142 maçta 30 gol, 20 asist kaydetmişti.

Tecrübeli oyuncu, Türkiye'de Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formalarını giymişti.