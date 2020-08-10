Kahramanmaraş’ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle evine gelen oğlunu vuran babanın, gelinini de 14 yaşındaki kızının odasında öldürdü.
İHA'nın haberine göre, Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma sonrası babası tarafından öldürülen oğul ve gelin cinayetindeki ayrıntılar dehşete düşürdü. İddiaya göre, petshop işi yapan Adem Maraşlı (29),babası ile arazi meselesini konuşmak için baba evi olan Onikişubat ilçesi Döngele Mahallesi'ne geldi. Oğlu ve gelininin geldiğini gören baba Dursun Maraşlı, evindeki tüfeği alarak dışarı çıktı.
GELİNİNİ KIZININ ODASINDA ÖLDÜRMÜŞ
Olay yerinde oğlunu öldüren baba Dursun Maraşlı, kaçan gelini Meryem Maraşlı'ya ateş ederek peşine düştü. Sürünerek evin 3'üncü katına çıkan gelin, burada Dursun Maraşlı'nın 14 yaşındaki kızı E.M.'nin odasına girdi. Baba Dursun Maraşlı, kızının odasına saklanan gelinini tüfekle öldürdü.
Cinayet sonrası jandarmayı arayıp, 'Oğlumu ve gelinimi öldürdüm beni tutuklayın' diyen baba Dursun Maraşlı, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KREDİ BORÇLARI İÇİN ARAZİ SATMAK İSTEMİŞ
İddiaya göre Dursun Maraşlı'nın, bankadan çektiği kredi borcunu ödeyemeyeceği için oğluyla telefonla konuştuğu ve arazilerinden bir kısmını satmak istediği, oğlu Adem Maraşlı'nın da buna karşı çıktığı, meseleyi konuşmak için baba evine geldiği öğrenildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!