Baba dehşeti! 2 çocuğunu katletti

İHA

Korkunç olayda eşinden boşanan Erdoğan Acar (35) isimli vatandaş, ilkokula giden çocuklarının velayetinin anneye verilmesinin ardından, dün gece evinde pompalı tüfekle önce iki çocuğunu vurarak öldürdü, ardından da intihar etti.

İHA'da yer alan habere göre komşularının, gece yaşandığı düşünülen olayla ilgili bir ses duymadıkları, sabah ancak olayın farkına vardıkları ve jandarmaya haber verdikleri öğrenildi.

Hayatını kaybeden Mücahit Acar

Baba ve çocukların cansız bedeni ile karşılaşan jandarma ekipleri, olayla ilgili tahkikat başlattı. Köyün nüfusuna kayıtlı olan Erdoğan Acar isimli vatandaşın köyde çobanlık yaptığı öğrenildi.