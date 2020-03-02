DHA

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla ülke genelinde eğitime 1 hafta ara verildi.

AA'nın haberine göre; Azerbaycan Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Eğitim Bakanlığına bağlı tüm eğitim kurumlarında 9 Mart'a kadar eğitim-öğretim yapılmayacak, tüm okullar dezenfekte edilecek.

Azerbaycan, koronavirüsün önlenmesi amacıyla İran'la sınır kapılarını 2 haftalığına kapatmıştı. İran'da bulunan ve dönmek isteyen Azerbaycanlılar 4 Mart'ta uçakla ülkelerine tahliye edilecek.

Azerbaycan'da, yeni tip koronavirüs tespit edilen 3 hasta bulunuyor.