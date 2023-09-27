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        Haberler Dünya Azerbaycan: Karabağ operasyonunda 192 Azeri asker hayatını kaybetti

        Azerbaycan: Karabağ operasyonunda 192 Azeri asker hayatını kaybetti

        Azerbaycan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Karabağ operasyonunda 192 Azeri askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27.09.2023 - 10:16 Güncelleme: 27.09.2023 - 10:34
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        192 Azeri asker hayatını kaybetti
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        Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, Karabağ operasyonunda 192 Azeri askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

        Açıklamada operasyonun başlamasından bu yana 500 askerin de yaralandığı belirtildi.

        AZERBAYCAN'IN KARABAĞ'DAKİ ANTİTERÖR OPERASYONU

        Fotoğraf: DHA
        Fotoğraf: DHA

        44 gün süren İkinci Karabağ Savaşı sonrası Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde rejimin attığı adımlar, tansiyonun yükselmesine neden oldu.

        Ermeni silahlı gruplar, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmaya ve arazilere mayın döşemeye devam etti.

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        Azerbaycan'dan gelen, sözde rejimin feshedilmesi taleplerine rağmen Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda, 9 Eylül'de sözde "cumhurbaşkanlığı seçimi" yapılması tansiyonu daha da yükseltti.

        Son olarak 19 Eylül'de Hocavent ili Ahmetbeyli-Fuzuli-Şuşa kara yolunda mayının üzerinden geçen Azerbaycan devlet kurumuna ait kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti.

        Olay yerine giden polis aracının da başka bir mayının üzerinden geçmesi sonucu 4 polis şehit oldu. Bunun üzerine Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla lokal antiterör operasyonu başlattı.

        Yaklaşık 24 saat süren operasyon sonucu Ermeni gruplar silah bıraktı ve operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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