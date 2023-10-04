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        Haberler Dünya Azerbaycan, İspanya'da yapılacak görüşmelere katılmayacak

        Azerbaycan, İspanya'da yapılacak görüşmelere katılmayacak

        Azerbaycan, Türkiye'nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 13:25 Güncelleme: 04.10.2023 - 13:35
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        Azerbaycan, İspanya'da yapılacak görüşmelere katılmayacak
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        Azerbaycan, Türkiye’nin de katılması şartının kabul edilmemesi nedeniyle Ermenistan, AB, Fransa ve Almanya ile İspanya'da yapılacak görüşmeye katılmama kararı aldı.

        İSPANYA'DAKİ TOPLANTI

        Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yapan İspanya'nın ev sahipliğinde Granada'da düzenlenecek 3. AST toplantısının ana gündem maddelerinden birini Azerbaycan ve Ermenistan'dı.

        İspanya Başbakanlık ve AB Dönem Başkanlığı Koordinasyon Ofisi kaynaklarından alınan bilgilerde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın yapacağı görüşmeye AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz'ın katılmasının öngörüldüğü bildirilmişti.

        Aynı kaynaklar, AB'nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunların çözümünde "arabulucu olmak istemediğini, sadece kalıcı, adil, ulusal egemenlikleri koruyan ve uluslararası hukuka uygun bir barışı teşvik etmek istediğini" savunmuştu.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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