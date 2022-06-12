Azerbaycan'da zafer Verstappen'in

Bakü sokaklarında oluşturulan 6 kilometrelik pistte düzenlenen yarışta pole pozisyonunda başlayan Ferrari takımından Charles Leclerc, motorundan sorun yaşamasının ardından yarış dışı kalırken diğer takım arkadaşı Carlos Sainz'in de fren sistemindeki sıkıntı sebebiyle yarış dışı kalmıştı.

Red Bull takımının diğer pilotu Sergio Perez yarışmayı 2. sırada bitirirken, üçüncü sırada Mercedes takımının pilotu George Russell yer aldı.

51 tur süren yarışta Sainz ve Leclerc dışında Kevin Magnussen, Guanyu Zhou ve Aston Martin pilotu Lance Troll da yarışa veda etti.