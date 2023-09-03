Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Son dakika haberi! Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu - Dünya haberleri

        Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem oldu

        Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 21:24 Güncelleme: 03.09.2023 - 21:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Azerbaycan'da 5,2 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Bakü'nün 190 kilometre doğusunda yer alan Kürdemir ilinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

        Açıklamada, yerin 52 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.

        Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Deprem
        #son dakika
        #Azerbaycan
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sabancı çiftine ziyaret
        Kartal evinde kanatlandı!
        Kartal evinde kanatlandı!
        Sultanlar altın için sahada!
        Sultanlar altın için sahada!
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Avcılar'da metruk bina yandı: 2 ölü, 2 yaralı
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        Tunceli'de baraj gölünde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı
        Alanya'da can pazarı: 2 turist öldü, 17 yaralı
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Kadını darp etti: Gelirsen seni delik deşik ederim
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Beşiktaş’ta rota David Luiz’e çevrildi
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Ormanı yakan zanlıya suçüstü!
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Kızılay AVM'de tahliye kararı
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Soçi'de kritik görüşme: Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile bir araya gelecek
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Samsun'da sağanak hayatı felç etti!
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        Uzaya en ucuz bir iki - Hint işi
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        86 bin yıllık mağarada heyecanlandıran keşif!
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        Burning Man'de sağanak! Binlerce kişi mahsur kaldı
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        "Okan hoca nasıl düzeltecek?"
        494 futbolcuya bedel
        494 futbolcuya bedel
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        'Cilvenaz' değişen hayatını anlattı
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Ünlülerin 2023 yazı böyle geçti
        Habertürk Anasayfa