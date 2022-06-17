Ayşe Begüm Onbaşı, dünya ikincisi

Portekiz'in Guimaraes kentindeki Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda podyuma çıkan Ayşe Begüm Onbaşı, finalde elde ettiği 20,350 puanla dünya ikincisi oldu.

Büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Onbaşı, "Ülkeme bir büyük başarı daha kazandırdığım için çok mutluyum. Çok çalıştık ve emeklerimizin karşılığını aldığımızı düşünüyorum. Madalyam Türk halkına armağan olsun" dedi.