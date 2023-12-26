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Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’a ilişkin ikinci hak ihlali kararının gerekçesi belli oldu.

AYM kararlarımın bağlayıcılığına vurgu yapılan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

“ilk derece mahkemesinin yetkisi dâhilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan, Yargıtay'ın da Anayasa hükümlerini göz ardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır” denildi.