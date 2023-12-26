Son dakika haberi AYM'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıkladı
Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararı gerekçesi açıklandı: "Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru yoluyla bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edildiğine karar verdiğinde herhangi bir merciin bu kararın Anayasa'ya veya kanuna uygun olup olmadığını inceleme ve denetleme yetkisi bulunmamaktadır"
Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’a ilişkin ikinci hak ihlali kararının gerekçesi belli oldu.
AYM kararlarımın bağlayıcılığına vurgu yapılan gerekçede, şu ifadelere yer verildi:
“ilk derece mahkemesinin yetkisi dâhilindeki bir dosyayı Yargıtay'a göndermesiyle başlayan, Yargıtay'ın da Anayasa hükümlerini göz ardı ederek verdiği bir kararla şekillenen süreç Anayasa'nın sözüne açıkça aykırılık oluşturmuş ve neticede başvurucunun bireysel başvuru hakkı, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlaline yol açmıştır” denildi.ANAYASA MAHKEMESİ'NİN GEREKÇELİ KARARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ...