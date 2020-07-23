Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

MİT TIR'ları davasında yargılanan Enis Berberoğlu, “Devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak” suçlamasıyla 5 yıl 10 ay hapis cezası almıştı.

Cezası Yargıtay tarafından onanan Berberoğlu'nun milletvekilliği 4 Haziran’da TBMM Genel Kurulu'nda düşürüldü. Tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderilen Berberoğlu, açık cezaevlerinde uygulanan koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevinden çıkarıldı ve tüm hükümlüler gibi 31 Temmuz'a kadar izinli sayılmasına karar verildi.

Berberoğlu, vekilliği düşürülmeden önce dokunulmazlık hakkını yeniden kazanmasına rağmen yargılamaya devam edildiğini; tutukluluğu nedeniyle seçilme ve siyasi faaliyet hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini öne sürdü, Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Dosyayı inceleyen AYM raportörü, ihlal kararı verilmesi yönünde rapor hazırladı. AYM bugün yaptığı oturumda dosyayı ele aldı. Ancak bir üyenin hazır olmadığını belirtmesi üzerine AYM, Berberoğlu hakkındaki kararın eylül ayında verilmesini kararlaştırdı.