Son dakika haberi AYM'den Madımak katliamı kararı
AYM, Madımak Oteli'nde yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verdi
Anayasa Mahkemesi (AYM), Sivas'ta Madımak Oteli'nin yakılması olayında hayatının kaybedenlerin, davanın zaman aşımına uğramasına karşı yaptığı başvurunun, ek rapor hazırlandıktan sonra görüşüleceğini açıkladı.
DHA'nın haberine göre AYM, Madımak Olayı'na ilişkin yeni karar aldı. Yüksek mahkeme, 3 Temmuz 1993 tarihinde Madımak Oteli'nde çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınlarının, davanın zaman aşımına uğramasına karşı yaptığı başvuruyu ele aldı.
EK RAPOR HAZIRLANACAK
AYM'den yapılan açıklamada, "Madımak Oteli'nde yakınlarını yitirenlerin zaman aşımına karşı yaptığı başvurunun, ek rapor hazırlandıktan sonra görüşülmesine karar verilmiştir" denildi.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'te Madımak Otelinin yakılması ve 37 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylara ilişkin davadan dosyası ayrılan firari sanıklar Murat Sonkur, Eren Ceylan ve Murat Karataş'ın yargılandığı davada Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, zaman aşımı kararı vermişti.
Fotoğraf: AA