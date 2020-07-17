AYM'den infaz yasasının iptali istemine ret!

Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

Anayasa Mahkemesi (AYM) CHP'nin infaz düzenlemesinin iptali yönündeki başvurusunu reddetti.

Nisan ayında Meclis'te kabul edilen yeni infaz yasası ile 100 bin dolayında mahkum farklı gerekçelerle cezaevinden erken tahliye edilmiş ya da pandemi iznine gönderilmişti.

İnfaz yasasının bazı maddelerinin af sonucu doğurduğunu savunan CHP, Anayasa'nın öngördüğü 5'te 3 çoğunluğa ilişkin usul şartı yerine getirilmediği için düzenlemenin şekil yönünden iptalini istemişti.

Başvuruyu değerlendiren AYM şekli bir aykırılık tespitinde bulunmadı.

7'ye karşı 9 oyla iptal isteminin reddine karar verildi.

CHP bu başvurunun ardından yasanın 14 maddesinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle bir başvuru daha yapmıştı. Bu başvurunun ilk incelemesini tamamlayan AYM, iptal istemini daha sonra esastan görüşme kararı almıştı.