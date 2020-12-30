Aylin Sözer cinayetinde bir tespit daha!

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre Kemal Ayyıldız, cinayetin ardından Aylin Sözer'in cep telefonundan banka hesabına girdi.
260 bin lirayı kardeşine göndermeye çalıştı. Ancak EFT miktarı yüksek olunca banka yetkilileri Aylin Sözer'i aradı. Banka, Aylin Sözer'den cevap ve onay alınamayınca işlemi yapmadı.
ASİSTANINA "DÖVİZİ BOZDUR GETİR" MESAJI
Bunun üzerine Kemal Ayyıldız, yine öğretim görevlisi Sözer'in cep telefonundan asistanına mesaj attı. Verdiği şifreyle bankadaki dövizini çekmesini, bozdurup evine getirmesini istedi.
Durumdan şüphelenen asistanı da Aylin Sözer'i aradı. Ulaşamayınca da Sözer'in aynı binada yaşayan kardeşine durumu bildirdi.
Kardeşi ise hemen Aylin Sözer'in evine gitti. Ama kapı açılmayınca polise haber verdi. Ardından eve gelen polis, zanlıyı yakaladı ve Sözer'in cansız bedeni bulundu.
TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ
Korkunç olayla ilgili soruşturmada da zanlı, "Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme" suçundan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan zanlının ifadesi de ortaya çıktı. Ayyıldız ifadesinde, gündelik işlerde çalıştığını, maktul ile 2009'da internet ortamında tanıştıklarını, o sırada kendisinin İstanbul'da, Sözer'in ise dil eğitimi için Amerika'da olduğunu söyledi.
AA'da yer alan habere göre, Sözer ile ilk kez 2011'de yüz yüze görüştüğünü, dönem dönem görüşmeye devam ettiğini, kasımdan beri sık görüşmeye başladığını ileri süren Kemal A, evli ve üç çocuk babası olduğunu, eşinin kamu görevlisi olarak Manisa'ya atandığını anlattı. Kemal A., kendisinin dün saat 08.40 sıralarında Sözer'in evine gittiğini, yılbaşında eşinin yanına gideceğini söylemesi üzerine Sözer ile aralarında tartışma çıktığını ve ekmek bıçağıyla kadını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü.
Kemal A., daha sonra polisin eve geldiğini belirterek, evdeki yangını polisin kendisini öldürmesi için çıkardığını ve doğal gaz borusunu kesip polise doğrulttuğunu ifade etti.
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