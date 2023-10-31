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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberler: Aylin Kaya elbiselerinden teşhis edildi! - Antalya haberleri

        Aylin elbiselerinden teşhis edildi!

        Antalya'da dün falezlerde bulunan cansız bedeni, 1 hafta önce evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisinin annesi adli tıpta elbiselerden teşhis etti. DNA testinden sonra cenazenin kimliğinin netlik kazanması durumunda aileye teslim edileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 12:23 Güncelleme: 31.10.2023 - 12:25
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        Aylin elbiselerinden teşhis edildi!
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        Antalya'da olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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        CANSIZ BEDENİN GENÇ KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre cesedin bir genç kıza ait olduğunu tespit etti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        KÜÇÜK KIZIN AİLESİ MORGA GİTTİ

        Soruşturma çerçevesinde, Antalya’da okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya’nın ailesi bulunan cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp morguna gitti.

        CENAZENİN KIZINA AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. Cenaze ise kesin kimlik tespiti için DNA tespiti yapılmadan aileye teslim edilmedi. DNA testinde cesedin Aylin Kaya’ya ait olduğu netleşirse cenaze aileye teslim edilecek.

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        #Antalya
        #Son dakika haberler
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