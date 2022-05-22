Serinin ikinci etabında, dünkü ilk yarışı ikinci sırada tamamlayan Ayhancan Güven ve takım arkadaşı Christian Engelhart, ikincisinde de podyuma çıktı.

Red Bull Ring Pisti'nde düzenlenen ikinci yarışı 1:02:46.484'lük süresiyle üçüncü sırada tamamlayan Joos Sportwagentechnik takımının iki pilotu, genel klasmanda ise 50 puanla beşinci sıraya yükseldi.

ADAC GT Masters'ta sonraki yarış, 24-26 Haziran'da Hollanda'nın Zandvoort pistinde yapılacak.