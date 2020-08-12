DHA

Aydos'ta ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında 2 farklı noktada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi.

DHA'nın haberine göre, yoğun dumanın çıktığı yangına itfaiye ve orman ekipleri yerden müdahale ederken, bir helikopter de havadan yangını söndürmeye çalışıyor.