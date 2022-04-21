Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yasin Okumuş, Serhat Semiz

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Emine Arıcı, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Ezgi Bektaş, Stevenson (Melis Yılmaz, Eylül Akarçeşme, Duygu Düzceler, Pelin Özkılıççı, Merve Nur Öztürk, Berra Eren)

Kuzeyboru: Simay Gazi, Vanjak, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Hande Korkut, Elif Boran (Işıl Öz, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-21, 25-21, 25-17

Süre: 77 dakika (25, 28, 24)

Voleybol Mislicom Sultanlar Ligi play-off 7-8'incilik etabı üçüncü maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan Aydın temsilcisi, ligi 7. sırada bitirdi. Kuzeyboru ise sezonu 8. sırada tamamladı.