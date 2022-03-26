Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 - VakıfBank: 3

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Cihan Küçükboyacı, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Pelin Özkılıçcı, Duygu Düzceler, Ezgi Bektaş, Emine Arıcı, Merve Nur Öztürk)

VakıfBank: Cansu Özbay, Tuğba Şenoğlu, Ogbogu, Gabi, Haak, Zehra Güneş (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Meryem Boz)

Setler: 21-25, 16-25, 19-25

Süre: 76 dakika (28, 23, 25)