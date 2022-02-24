Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2 - Savino Del Bene Scandicci: 3

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Tomislav Popovirc, Zaur Hajiyev

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Szakmary, Ergül Eroğlu, Güldeniz Önal, Aslıhan Kılıç, Stevenson, Nicoletti (Melis Yılmaz, Emine Arıcı, Duygu Düzceler)

Savino Del Bene Scandicci: Alberti, Silva, Malinov, Pereira, Lippmann, Sorokaite (Castillo, Antropova)

Setler: 21-25, 25-23, 25-22, 18-25, 10-15

Süre: 135 dakika (26, 32, 28, 30, 19)