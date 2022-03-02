Aydın BŞB'den Avrupa'ya veda

Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında konuk olduğu İtalya temsilcisi Savino Del Bene Scandicci'ye 3-0 yenilerek elendi.

Scandicci şehrindeki PalaRiadoli'de oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-14, 25-15 ve 25-22'lik setlerle galip geldi.

Aydın'da yapılan ilk maçı da 3-2 kazanan İtalya temsilcisi, adını finale yazdırdı.