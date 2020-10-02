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Kaza, 4 Eylül Cuma sabahı yaşandı. Samet Kurt (31),42 CRL 81 plakalı otomobiliyle kırmızı ışıkta durdu. Ancak arkadan gelen Emel Gümüş'ün kullandığı 34 AAN 361 plakalı otomobil, Kurt'un aracına çarptı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada Samet Kurt, eşi Teslime Kurt (28) ve bebek koltuğunda bulunan 2 yaşındaki Aybüke Kurt yaralandı.

Yoldan geçen bir doktorun ilk müdahalesini yaptığı Aybüke ve diğer yaralılar, ambulanslarla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Samet-Teslime Kurt çifti yapılan tedavilerinin ardından taburcu edilirken, beyin kanaması geçiren Aybüke, yoğun bakım ünitesinde alındı.

Aybüke Kurt kafatasında birden fazla kırık ve iç kanama nedeni ile tedavi gördüğü hastanede 12 gün süren hayat mücadelesini kaybetti.

İlk etapta alınan ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Emel Gümüş, Kurt ailesinin avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili iddianame jet hızıyla hazırlanarak Konya Adliyesi 9. Ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Mahkeme de aynı hızla iddianameyi kabul etti. 2 yaşındaki Aybüke'nin ölümüne neden olan alkollü sürücü Emel Gümüş ‘Bilinçli Taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma suçu' nedeniyle 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile hakim karşısına çıkacak.