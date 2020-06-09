AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM Genel Kurulu'nda Ayasofya ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Muş, Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında "İbadete açılması önerisine şimdi ret veriyoruz. Ama Temmuz'da gerekli adımlar atılacak" ifadelerini kullandı.