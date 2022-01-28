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20 grand slam şampiyonluğu bulunan Sırp tenisçi Novak Djokovic’in aşı karşıtlığı nedeniyle sınır dışı edilmesiyle konuşulan Avustralya Açık’ta finalistler belli oldu.

Pazar günü Türkiye saati ile 11.00’de oynanacak final maçında 20 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol efsane Rafael Nadal ile Amerika Açık’ta Djokovic’i yenip şampiyonluğa ulaşan Rus tenisçi Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

Dünya 2 ve 4 numarasının karşı karşıya geldiği yarı final mücadelesinde tie break’e giden ilk seti Medvedev kazandı. Tsitsipas’ın 6-4 kazandığı ikinci set sonunda Medvedev ile hakem arasında gerginlik yaşandı.

Tsitsipas’ın tribündeki babasının sürekli konuşmasına sinirlenen Medvedev, buna müdahale etmediği gerekçesiyle hakeme yüklendi. Hakem ise taktik verilmediği sürece tribündeki konuşmalara müdahale edemeyeceğini söyledi.

Bu gerginliğin ardından mola alan Medvedev, üçüncü seti 6-4 kazandı. Rahat geçirdiği son seti 6-1 kazanan Rus raket, finalde Nadal’ın rakibi oldu.

NADAL EN BÜYÜK OLABİLİR

Medvedev, Pazar günü şampiyonluğa ulaşırsa ikinci grand slam şampiyonluğunu elde edecek. Nadal ise 21. Grand slam şampiyonluğu için korta çıkacak ve bunu başarırsa 20’şer şampiyonluğu bulunan rakipleri Roger Federer ile Novak Djokovic’in önüne geçecek.