Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın 4. gün maçları, tek erkekler ile tek kadınlardaki ikinci tur müsabakalarıyla tamamlandı.
Tek erkeklerde turnuvanın favorilerinden 2 numaralı seribaşı Medvedev, dünya 115 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios'u 7-6, 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle 3-1 yenerek üçüncü turda Hollandalı Botic van de Zandschulp ile eşleşti.
9 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime ise İspanyol Alejandro Davidovich Fokina'yı 7-6, 6-7, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-1 mağlup ederek üst tura kaldı.
- Andy Murray, elemelerden gelen rakibine kaybetti
Kariyerinde 3 grand slam şampiyonluğu bulunan ve Avustralya Açık'ta 5 kez finale kalma başarısı gösteren Büyük Britanyalı Andy Murray, elemelerden gelen dünya 120 numarası Japon Taro Daniel'e 6-4'lük setlerin ardından 3-0 yenilerek günün sürprizlerinden birine imza attı.
Tek erkeklerde, 11 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, 15 numaralı seribaşı İspanyol Roberto Bautista Agut ve 20 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz üst tura adlarını yazdırdı.
- Raducanu ve Rybakina elendi
Tek kadınlarda dünya 98 numarası Karadağlı Danka Kovinic, 17 numaralı seribaşı son ABD Açık şampiyonu Raducanu'yu 6-4, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yendi.
Elindeki sakatlığı nedeniyle maç içinde birçok kez tıbbi yardım alan 19 yaşındaki Raducanu, bu mağlubiyetle kariyerinin ilk Avustralya Açık turnuvasına ikinci turda veda etti.
Tek kadınlarda günün diğer sürprizini, Çinli Shuai Zhang gerçekleştirdi. Dünya 74 numarası Zhang, 12 numaralı seribaşı Kazakistanlı Elena Rybakina karşısında ilk seti 6-4 aldı. Rybakina, ikinci sette 1-0 gerideyken sakatlığı nedeniyle maçtan çekilerek turnuvadan elendi.
10 numaralı seribaşı Rus Anastasia Pavlyuchenkova, 14 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep, 19 numaralı seribaşı Belçikalı Elise Mertens de rakiplerini yenerek üçüncü tura kaldı.
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