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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: MİT'ten operasyon! Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist yakalandı

        Son dakika haberi Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan terörist yakalandı!

        MİT, Avrupa'ya kaçmaya hazırlandığı tespit edilen terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Serhat Bal'ı, sınır ötesi operasyonla yakalayarak Türkiye'ye getirdi

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 12.01.2024 - 15:15 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:24
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        MİT'ten sınır ötesi operasyon!
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        Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK sözde sorumlularından Fırat kod Serhat Bal’ı yakalayarak Türkiye’ye getirdi.

        Serhat Bal, Avrupa’ya kaçmak üzereyken Ortadoğu ülkelerinden birinde yakalandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, teknik çalışmalar ve saha elemanlarından aldığı istihbaratla firari Serhat Bal’ın saklandığı yeri tespit etti. Serhat Bal, uzun süre hassas bir çalışma ile takip edildi.

        Bal, Ortadoğu’da bulunduğu ülkeden Avrupa’ya kaçmak üzereyken düzenlenen operasyonla Türkiye’ye getirildi ve adalete teslim edildi.

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        TERÖRİST SERHAT BAL KİMDİR?

        Terörist Bal, Terör örgütü PKK/KCK’nın kırsal kadrolarına 2012 yılında katıldı. Suriye ve Irak’ta sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdi. Fırat kod Serhat Bal, “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan aranmaktaydı.

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