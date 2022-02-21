Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.
İngiltere'de Manchester City, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.
Premier Lig
Tottenham, liderlik koltuğunda oturan son şampiyon Manchester City'ye konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı. Manchester City'nin ligdeki 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Liverpool, sahasında Norwich City'yi 3-1 yenerek peş peşe 5. galibiyetini aldı. Liverpool böylece Manchester City ile arasındaki farkı 6 puana indirdi.
Chelsea, deplasmanda Crystal Palace'ı 1-0, Manchester United da konuk olduğu Leeds United'ı 4-2 mağlup etti.
Premier Lig'in 26. haftası sonunda 63 puanı bulunan Manchester City'yi, 57 puanlı Liverpool (bir maçı eksik), 50 puanlı Chelsea (bir maçı eksik) ve 46 puana sahip Manchester United izledi.
La Liga
Şampiyonluk yarışını önde götüren Real Madrid, evinde oynadığı Alaves karşılaşmasını 3-0 kazandı.
Real Madrid, Espanyol deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılan en yakın takipçisi Sevilla ile arasındaki farkı 6 puana çıkardı.
Real Betis, sahasında Mallorca'yı 2-1, Barcelona da deplasmanda Valencia'yı 4-1 yendi.
Hafta içi oynadığı erteleme maçında Levante'ye 1-0 yenilen son şampiyon Atletico Madrid ise Osasuna deplasmanından 3-0'lık galibiyetle döndü.
La Liga'nın 25. haftası sonunda 57 puanı bulunan Real Madrid'i, Sevilla 6, Real Betis 11, Barcelona (bir maçı eksik) ve Atletico Madrid 15 puan geriden takip etti.
Serie A
Haftaya lider başlayan Milan, konuk olduğu lig sonuncusu Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.
Geçen sezonun şampiyonu Inter, sahasında Sassuolo'ya 2-0 yenilerek Milan'ın puan kaybını değerlendiremedi.
Juventus ile Torino arasındaki derbi maç 1-1 sona erdi.
Cagliari-Napoli karşılaşmasıyla tamamlanacak Serie A'nın 26. haftasını 56 puanla geçen Milan'ı, 54 puanla Inter (bir maçı eksik), 53 puanla Napoli ve 47 puanla Juventus izledi.
Bundesliga
Zirvede yer alan son 9 yılın şampiyonu Bayern Münih, seyircisi önünde 1-0 geriye düştüğü Greuther Fürth karşılaşmasını 4-1 kazandı.
Borussia Dortmund sahasında Borussia Mönchengladbach’ı 6-0 yendi.
3. sıradaki Bayer Leverkusen ise Mainz deplasmanından 3-2 mağlup ayrıldı.
Bundesliga'nın 23. haftasının ardından 55 puana sahip Bayern Münih'i, 49 puanlı Borussia Dortmund ve 41 puanı bulunan Bayer Leverkusen takip etti.
Ligue 1
Nantes, lider PSG'ye ligin 25. haftasında 2. mağlubiyetini yaşattı. Ev sahibi Nantes, sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Olimpik Marsilya, sahasında Clermont'a 2-0 yenildi. Nice ise evinde Angers'i 1-0 mağlup etti.
PSG, 59 puanla liderliğini sürdürdü. Olimpik Marsilya 46 ve Nice 45 puanla Paris ekibinin arkasında yer aldı. Son şampiyon Lille ise 36 puanla 11. sırada bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!