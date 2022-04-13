Avrupa Ligi'nde yarı finalistler belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda son 4'e kalan takımlar yarın belli olacak.

Yarı final karşılaşmalarının ilk ayağı 28 Nisan, rövanşları 5 Mayıs'ta yapılacak. 18 Mayıs'taki finale ise İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı ev sahipliği yapacak.

Rövanş maçlarının TSİ programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:

19.45 Atalanta (İtalya) - Leipzig (Almanya) (1-1)

22.00 Barcelona (İspanya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (1-1)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - West Ham United (İngiltere) (1-1)

22.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz) (0-1)