Avrupa Ligi'nde play-off heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda play-off aşaması, 8 karşılaşmayla başlayacak.

Rövanşları 24 Şubat'ta oynanacak play-off eşleşmelerinde rakiplerini eleyen takımlar, Galatasaray'ın da mücadele edeceği son 16 turuna yükselecek.

20.45 Barcelona (İspanya) - Napoli (İtalya)

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Rangers (İskoçya)

20.45 Zenit (Rusya) - Real Betis (İspanya)

20.45 Sheriff (Moldova) - Braga (Portekiz)

23.00 Sevilla (İspanya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

23.00 Leipzig (Almanya) - Real Sociedad (İspanya)

23.00 Atalanta (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Porto (Portekiz) - Lazio (İtalya)